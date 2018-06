Bronx Rentnerparty in Wedel

Wedel. Am Samstag, 30. Juni 2018, startet wieder die Bronx Rentnerparty in der großen alten Bootshalle am Strandbaddamm in Wedel. Direkt am Elbstrand legen DJ Stefan „Doc“ Bick und DJ Hanny auf.

Nach dem letzten Live-Act des Wedeler Hafenfestes und parallel zum Feuerwerk werden in der Bootshalle die Türe zur Rentnerparty geöffnet. Die beiden DJs Stefan „Doc“ Bick und DJ Hanny lassen echtes Bronx-Feeling aufkommen: Von 70er-Danceclassics mit etwas Rock über die 80er-Wave in den 90er-Hiphouse. Eine Portion Aktuelles gibt es natürlich auch, genauso wie einen Grill zur Stärkung.

Die frühere Disco Bronx war in Hamburg weit über die Grenzen der Elbvororte hinaus beliebt. Die Bronx Rentnerparty ist eine lebendige Erinnerung an das ehemalige „Wohnzimmer der Elbvororte“.

Einlass ab 22 Uhr, Eintritt 6 Euro

„Schuppen 1“

Strandbaddamm 18, 22880 Wedel