Christian Egbering ist unser Mensch des Monats

Christian Egbering ist studierter Politikwissenschaftler und ehrenamtlicher Wahlbeobachter der OSZE. Viel wichtiger: Er ist Initiator des Projekts „Erst-Wahl-Helfer“.

Für sein Projekt „Erst-Wahl-Helfer“ versucht Egbering junge Menschen für die Politik zu begeistern. Schließlich stünde viel auf dem Spiel: Worum geht es bei Wahlen? Wer steht wofür und worauf sollte ich als junger Wähler achten? In Zeiten von Politikverdrossenheit sei es umso wichtiger, Nachwuchs von Politikinteressierten zu fördern. Dies tut Egbering regelmäßig im Haus Rissen und versucht das Konzept auch überregional weiter zu verbreiten. „Dass, was die Jugendlichen hier lernen, ist Gold wert, denn sie tragen ihr Wissen als demokratische Vorbilder zurück in die Schulen.“

