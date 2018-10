Wie leite ich ein Wahllokal?

Der studierte Politikwissenschaftler ist ehrenamtlicher Wahlbeobachter bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und hat allerhand skurrile Beispiele aus Wahllokalen in der Ukraine, Georgien und Mazedonien mitgebracht.

„Bei Wahlen steht viel auf dem Spiel!“

Nach dem Theorieteil, geht es für die Teilnehmer in die Praxis. „Die Simulation spicke ich gern mit meinen OSZE-Erlebnissen.“ Im Spiel erhalten die Jugendlichen Karten, welche verschiedenen Rollen sie einnehmen müssen, zum Beispiel als Wahlhelfer, aber auch als Wähler. Egbering gibt ein Beispiel: „Was ist zu tun, wenn eine Mutter ihr Kind mit in die Wahlkabine nehmen will?“ Hier gilt es zunächst mit gesundem Menschenverstand an die Situation heranzugehen, aber auch nach dem neu erworbenen Wissen – dass eine Wahl geheim, frei, unmittelbar, gleich und allgemein sein soll – zu handeln.“ In der Rückschau werden die einzelnen Aktionen besprochen. „Wir bieten den Teilnehmern natürlich Argumentationsstrukturen an, damit sie Herausforderungen meistern können.“

Ziel des Projektes ist, die Jugendlichen politisch fitter zu machen und sie zu sensibilisieren, dass sie selber eine Meinung ausbilden und ihre Stimme zählt. „Dass, was die Jugendlichen hier lernen, ist Gold wert, denn sie tragen ihr Wissen als demokratische Vorbilder zurück in die Schulen.“

Egbering hat es bereits geschafft, dass aus der Simulation Wirklichkeit wurde. Bei den Landtags- und Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein sowie der Bundestagswahl in Hamburg und Schleswig-Holstein gab es Wahllokale, die von „seinen“ Jugendlichen geleitet wurden. Und es sollen mehr folgen. „Wir wollen unser Konzept weiter verbreiten und andere Träger ausbilden, Jugendliche zu Erst-Wählern zu machen.“