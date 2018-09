Othmarschen. Film ab! Schülerinnen und Schüler präsentieren am 20. September 2018 um 19 Uhr in der Schulaula eigene Kurzfilme bei der 3. Filmshow am Gymnasium Hochrad. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Dieses Jahr dreht sich alles um Musik, Tanz und Geräusche. Ob Trick- oder Musikvideo, es gibt viel zu sehen: Die Dinge spielen verrückt, verwandeln sich auf seltsame Weise und beginnen, ein Eigenleben zu führen. Kurze Geschichten von Freundschaften durchziehen die Musikfilme und das Handy spielt dabei seine eigene Rolle.

Gezeigt werden Filme von Schülerinnen und Schülern aller Altersstufen, die im vergangenen Jahr am Gymnasium Hochrad entstanden sind. Mit den Kunstlehrerinnen wurde dieses spannende Filmprogramm zusammengestellt.

Gymnasium Hochrad

Hochrad 2, Othmarschen