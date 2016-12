Wer ist der Hotel-Räuber von Hamburg?

Bereits zwei Mal in Folge wurde Hamburg in den vergangenen Tagen von einem Hotel-Räuber heimgesucht und versetzte Angestellte und Hotelgäste in Angst und Schrecken. Laut Polizei ist der Täter noch immer flüchtig.

Die Chronologie: In der Nacht auf Montag stürmte ein mit einem Messer bewaffneter Mann ein Hotel in der Stresemannstraße. Der Täter forderte den Hotelangestellten auf, den Tresor zu öffnen. Mit 350 Euro Bargeld trat der Hotel-Räuber schließlich die Flucht an. Eine Nacht später, am Dienstag, wurde das „Motel One“ in der Kieler Straße Tatort eines Raubüberfalls. Der Räuber ging nach dem ähnlichen Prinzip vor und entkam erneut.

Interessante Tatsache: Beide Hotels liegen nicht weit voneinander entfernt. Die Polizei prüft derzeit den Zusammenhang der beiden Fälle und fahndet nach einem etwa 23-jährigen Mann mit osteuropäischem Akzent. Erst im Juli sorgte ein Raubüberfall auf das Luxus-Hotel Louis C. Jacob in Nienstedten für Aufsehen.