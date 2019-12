Wichtel Cup in Wedel

Wedel. Am kommenden Wochenende findet wieder das U15 Jugendfußballturnier „Wichtel-Cup“ des Wedeler TSV statt. Am Sonnabend, den 14. Dezember (9.30 – 19 Uhr) und am Sonntag, den 15. Dezember (9.30 – 14 Uhr) wird in der Sporthalle in der Bergstraße hochklassiger Jugendhallenfußball geboten. Der Eintritt ist frei.

Neben der Heimmannschaft des Wedeler TSV treten der 1. FC Magdeburg, der FC. St. Pauli, Hannover 96, SC Paderborn, Bayer 04 Leverkusen, Union Berlin sowie die polnischen Teams Legia Warschau und Pogon Stettin in der Rolandstadt an.

Weitere Informationen zum Ablauf bei Andre Kordts, dem Trainer und Organisator des Wichtel-Cups, unter Telefon 0157/87 17 44 67.

Sporthalle Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule

Bergstraße, Wedel