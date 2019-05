Veranstaltungen im Regionalpark Wedeler Au

Wedel. Im Mai gibt es viel in der Natur zu erleben – Exkursionen, Seminare, Ausstellungen und mehr. Hier einige Termine die in die Wedeler Au und Umgebung locken.

Fr, 24.05.2019, 15-18 Uhr

Wo die wilden Bienen leben – Holmer Sandberge

Seminar- und Exkursionsreihe Bienen- botschafternetzwerk

Die Exkursion gibt einen Einblick in die Vielfalt der heimischen Wildbienen und gibt Eindrücke in die besonderen Lebensräume der Holmer Sandberge. Treffpunkt: Infos bei Anmeldung Kosten: 5 €

Referenten: Edelgard Heim, Elbmar- schenhaus, Andrea Keller, Regio- nalpark Wedeler Au, Norbert Voigt, Schleswig-Holsteinischer Heimatbund

Anmeldung: Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume, anmeldung@bnur.landsh.de unter Veranstaltungsnummer: 2019-82-4; 04347-704780

Info: www.schleswig-holstein.de/bnur

Sa, 25.05.2019, 10 Uhr

Naturtag in Halstenbek

Pflanzen- und Informationsbörse

auf dem Rathausmarkt – Gemüse, heimische Blumen und Stauden, Honigverkauf, Schäfer, Imker, Vogel- und Kräuterwanderungen sowie viele Infostände. Auch der Regionalpark Wedeler Au e.V. wird mit einem Stand vertreten sein.

Ort: Rathausmarkt, Halstenbek

Anmeldung: info@naturtag-halstenbek.de

Info: NABU Pinneberg, 04101-72290 oder 04101-32257

Sa, 25.05.2019, 13-16 Uhr

Am Falkensteiner Ufer

Natur pur rund um das Landhaus Michaelsen: Der abwechslungsreiche Spaziergang führt zum Naturschutzgebiet Wittenbergen und vorbei am Landhaus Michaelsen, einem Vorreiter des „Neuen Bauens“ in Hamburg. Im Rahmen von „100 Jahre Bauhaus“ wird dort eine Ausstellung gezeigt, die nach dem Rundgang besucht werden kann. Treffpunkt: Eingang Sven-Simon-Park, Ecke Tafelberg, Hamburg

Kosten: 7 €

Info: 0177-2718733, info@kulturspaziergang-hamburg.de

Veranstalter: Kulturspaziergang Hamburg, Cordula Koning

So, 26.05.2019, 11-17 Uhr

Ausstellung – die Kunst des Bonsais

Der Verein „Bonsai in Holstein“ präsentiert seine schönsten Exemplare.

Ort: Deutsches Baumschulmuseum, Halstenbeker Straße 29, Pinneberg

Kosten: 3 €, Kinder frei.

Info: www.baumschulmuseum.de

Leitung: Kurt Münster

Veranstalter: Deutsches Baumschulmuseum/ Bonsai in Holstein

Weitere Termine finden Sie unter: www.regionalpark-wedeler-au.de