Tag der Archive in Wedel

Wedel. Am 7. März 2020 können Geschichtsbegeisterte von 11 bis 17 Uhr wieder ganz tief in die Wedeler Vergangenheit abtauchen. Für den Tag der Archive haben Anke Rannegger und ihr Team ein aufregendes Programm organisiert. Als Geheimtipps gehen dabei neben vielen anderen spannenden Vorträgen auch zwei Präsentationen von Dr. Arno Schöppe vom Stadtarchiv Wedel und von Holger Junker, Leiter des Stadtmuseums Wedel ins Rennen.

So wird Junker gleich nach der offiziellen Eröffnung durch Anke Rannegger um 11 Uhr etwa gegen 11.15 Uhr mit seinem Kurzvortrag „Der Boden als Quelle“ über archäologische Funde in Wedel berichten. Hierbei hofft Junker auch darauf, Kontakt zu Wedelerinnen und Wedelern zu knüpfen, die selbst bereits Funde im Wedeler Stadtgebiet gemacht haben.

„Die Dauerausstellung des Stadtmuseums Wedel zeigt die Entwicklung der Orte Schulau, Spitzerdorf und Altwedel zur heutigen Stadt Wedel“, sagt Junker. Bislang zeige der Beginn der Ausstellung Objekte von der Ausgrabung der mittelalterlichen Hatzburg. Die Gegend um Wedel wurde jedoch schon seit der Altsteinzeit von Menschen besiedelt, was durch Funde belegbar ist. Diese Epochen möchte das Stadtmuseum Wedel in einer neuen Sonderausstellung diesen Sommer erlebbar machen.

Wedeler werden beim Tag der Archive um Mithilfe gebeten

Junker bittet die archäologisch interessierten Wedelerinnen und Wedeler um ihre aktive Mithilfe: „Wer Steinwerkzeuge, Keramikscherben und ähnliches aus Wedel in einer Privatsammlung verwahrt, diese aber für die Dauer der Sonderausstellung zur Verfügung stellen möchte, kann mich gern nach dem Vortrag ansprechen oder anderweitig Kontakt aufnehmen“, so der Museumsleiter.

Delikat wird es um 13 Uhr, wenn Dr. Arno Schöppe in seinem einstündigen Vortrag „Sex and Crime“ in die dunklen Seiten der Akten und Briefe des Stadtarchivs blickt. Was geschah in der Wedeler Badeanstalt, als die Polizei einem Sittenstrolch eine raffinierte Falle stellte? Wo wurde der Kirchenvorsteher in flagranti mit der Dienstmagd erwischt? Schöppe weiß mehr und er ist bereit, alles zu verraten ab 13 Uhr im Ratssaal.

Zum Tag der Archive am Sonnabend im Wedeler Rathaus und zu den Veranstaltungen in der Stadtbücherei und im Möller Technicon sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.