Wedel. Am 14. November 2019 ging es im Lüchow Bauzentrum in Wedel wieder lustig zu: Rund 670 Damen Namen an der beliebten Ladies Night im Baumarkt teil und lernten bei Prosecco und guter Laune das Heimwerken.

Schon in den Vorjahren erfreute sich die Ladies Night großer Beliebtheit. Dieses Jahr wurde mit der Teilnehmerzahl von fast 700 Damen jedoch ein neuer Rekord gebrochen. Bis 22 Uhr konnten die interessierten Heimwerkerinnen in ausgelassener Stimmung diverse Vorführungen und Beratungen rund ums Heimwerken, Dekorieren und Wohnen.

In netter Atmosphäre bei Prosecco und kleinen Snacks konnten die Gäste aktuelle Einrichtungs- und Accessoire-Trends entdecken, Dekorationen gab es in der großen Ausstellung zu sehen und Schnäppchen-Jägerinnen freuten sich über zehn Prozent Rabatt auf alle Baumarktartikel.