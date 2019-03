Jetzt noch an der Fachhochschule Wedel bewerben!

Wedel. An der Fachhochschule Wedel starten alle Studiengänge auch zum Sommersemester. Für den Studienstart im April sind noch Studienplätze verfügbar. Studieninteressierte können sich bis zum 31. März für die Bachelor- und Master-Studienplätze in den Bereichen Informatik, Technik und Wirtschaft bewerben.

Wedel, Februar 2019. Das Studienangebot an der Fachhochschule Wedel umfasst elf Bachelor- und sechs Master-Studiengänge in der Informatik sowie den Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften. Auf Veränderungen in der Wirtschaft reagiert die Hochschule schnell. So entstanden in den letzten Jahren innovative Studiengänge wie Computer Games Technology, E-Commerce oder Smart Technology. „Insbesondere die Verbindung von informationstechnischen Inhalten mit der Vermittlung von Kompetenzen in wirtschaftlichen oder technischen Disziplinen hat eine hohe Relevanz für zukünftige Berufsbilder“, erläutert Prof. Eike Harms, Präsident der Fachhochschule Wedel. Diese interdisziplinäre Ausrichtung wird im gesamten Studienangebot in Wedel deutlich, wie auch in den beiden neueren Bachelor- Studiengängen IT-Ingenieurwesen und IT-Management, Consulting & Auditing.

Einfaches Bewerbungsverfahren

Das Anmeldeverfahren der FH Wedel ist denkbar einfach. Auf der Webseite der Hochschule ist unter dem Menüpunkt „Anmelden“ das Formular „Anmeldung zum Studium und Studienvertrag“ hinterlegt. Dies wird ausgefüllt mit den bisherigen Zeugnissen und dem tabellarischen Lebenslauf an die Hochschule geschickt oder vor Ort im Studierendensekretariat abgegeben. Die Studiengänge sind zulassungsfrei mit Ausnahme des Bachelor-Studiengangs Betriebswirtschaftslehre. Für diese Studienrichtung gilt ein zweistufiges Zulassungsverfahren. Studieninteressierte mit einem Notendurchschnitt von 2,5 und besser erhalten direkt eine Zusage. Erreichen die Bewerber den Notendurchschnitt von 2,5 nicht, können sie in der zweiten Stufe an einem Auswahltest teilnehmen. Vor dem Start des Sommersemesters wird noch ein Auswahltest stattfinden. Der Termin ist am 22. März 2019. Vor der Teilnahme an dem Test muss die Bewerbung bei der FH Wedel eingegangen sein. Rückfragen zu Bewerbungen nimmt das Studierendensekretariat der Hochschule unter der Telefonnummer 04103 – 80 48 0 oder der E-Mail sekretariat@fh-wedel.de entgegen.