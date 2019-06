Big Band-Night in Wedel

Wedel. Das Elbsound JazzOrchestra aus Wedel bekommt vom 13. bis zum 15. Juni 2019 die Big Band Tongångarne aus Göteborg/Schweden zu Besuch. Zu dem Besuch kommt es durch den Kontakt eines ehemaligen Musikers des Elbsound JazzOrchestra. Lucas Heidemann hat viele Jahre Bass-Posaune in der Wedeler Big Band gespielt, die zum Wedeler Turn- und Sportverein gehört. Dann zog er für sein Studium nach Göteborg und spielt dort seit Jahren in der Big Band Tongångarne.

Die Big Band hat dieses Jahr eine Deutschland-Tournee geplant und spielt, nach Berlin, München und Stuttgart, ihr Hamburger Konzert in Wedel.

Das Elbsound JazzOrchestra organisiert dafür eine Big Band-Night im Rist-Forum in Wedel. An diesem Abend am 14. Juni 2019 werden die zwei Big Bands nacheinander auf der Bühne stehen und ein großes Spektrum der Big Band-Musik präsentieren. Die Band Tongångarne spielt unter anderem Musik aus Filmen und Musicals.

Unterstützt werden beide Bands von Sängern, die den Big Band-Sound der 20köpfigen Bands erweitern und damit das Musikerlebnis perfekt machen. Zwei völlig unterschiedliche Bands, die sich der Jazzmusik verschrieben haben.

Das Catering an diesem Abend veranstalten die ELBMENSCHEN mit ihrer Manschaft.

Konzerttermin: 14.06.2019

Rist-Forum, Wedel, Am Redder 8

Einlass 19:30 h

Konzertbeginn 20 Uhr

Eintritt: 10 Euro

Kartenvorverkauf in der Geschäftsstelle des Wedeler TSV und an der Abendkasse.