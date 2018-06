Wedel. Die Wedeler Musikschule präsentiert am Samstag, den 30. Juni 2018, um 18 Uhr das diesjährige Konzert des Wedeler Orchester Projektes (WOP) im Saal der Ernst Barlach Schule. Dabei erklingt Musik von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Gabriele Fauré und Paul McCartney. Der Eintritt ist frei.

Das Wedeler Orchester Projekt wurde vor gut zwei Jahren von der Musikschule der Stadt Wedel gegründet. Das Orchester setzt sich für ein bestimmtes Thema immer wieder neu zusammen mit dem Ziel, das Ergebnis in einem Abschlusskonzert zu präsentieren. Das Wedeler Orchester Projekt (WOP) besteht aus Schülern der Musikschule, steht aber allen Wedelern offen, die ein Instrument (am liebsten Orchesterinstrument) spielen. Das Alter der Orchestermitglieder spielt in diesem Orchester keine Rolle. Hier zählt nur die Begeisterung für das gemeinsame Musizieren.

Saal der Ernst Barlach Schule

Tinsdaler Weg 44, Wedel