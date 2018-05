Beck, Nena, Billy Idol & Co.: Stadtpark-Saison 2018 ist eröffnet!

Während der Frühsommer nicht mehr aufzuhalten ist, ist die Stadtpark-Saison 2018 seit letztem Sonntag in vollem Gange. Foreigner eröffneten das Stadtpark Open-Air – viele weitere Stars folgen in den nächsten Monaten. Ein Überblick.

Mit Hits wie „Cold As Ice“ und „I Want To Know What Love Is“ begeisterten Foreigner etwa 4.000 Zuschauer im Hamburger Stadtpark. Ein gelungener Auftakt für die Stadtpark-Saison 2018. Doch Hamburger wissen ganz genau, dass im Grunde nur einer das Open-Air eröffnen kann, nämlich Lotto King Karl. Er kommt am Freitag, den 25. Mai in den Stadtpark und beendet am 15. September, zusammen mit seinen Barmbek Dream Boys, die Open-Air-Saison wieder.

Stadtpark-Saison 2018 – auf diese Highlights können sie sich freuen:

08. Juni: Beck

10. Juni: Ringo Starr

12: Juni: Nena

09. Juli: Beth Ditto

22. Juli: Billy Idol

24. Juli: Ina Müller & Band

18. August: Max Giesinger

25. August: Johannes Oerding

07. September: Dieter Thomas Kuhn & Band

Das komplette Line-Up finden sie auf der Webseite des Stadtpark Open-Airs.