Sommerkonzerte im Christianeum

Othmarschen. Das Christianeum präsentiert am 12. und 21. Juni 2018 seine Sommerkonzerte des Unterstufenorchesters und des A-Orchesters.

Es ist wieder Zeit für die Sommerkonzerte unter der Leitung von Ingrid Sauerwein und Christian Kewitsch in der Aula des Christianeums. Am Dienstag, den 12. Juni zeigt um 19 Uhr das Unterstufenorchester sein Können.

Das Konzert des A-Orchesters am Donnerstag, den 21. Juni um 18.30 Uhr wartet mit besonderen Highlights auf. Neben Werken von Beethoven, Vivaldi und Paganini sowie solistischen Beiträgen der Schüler des Abi-Jahrgangs gastiert einer der gefragtesten und vielseitigsten Bandoneónisten: Christian Gerber. Er wführt in Begleitung des A-Orchersters das Werk „Libertango“ von Astor Piazzolla auf.

Der Eintritt für beide Konzerte ist frei – Spenden sind erbeten.

Am 2. und 3. Juli zeigt das Gymnasium außerdem das Musical „Candy-Stop“. Weitere Informationen dazu auf der Homepage der Schule.

Christianeum

Otto-Ernst-Straße 34, Othmarschen