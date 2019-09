Reeperbahn Festival 2019 mit musikalischer Weltreise

Vom 18. bis 21. September startet zum vierzehnten Mal Europas größtes Clubfestival. Die Rede ist vom Reeperbahn Festival 2019, das auch in diesem Jahr wieder Hunderte von bekannten und weniger bekannten Künstlern präsentiert. In jedem Fall erwartet die Besucher eine musikalische Weltreise.

Dass das Reeperbahn Festival mehr als ein Festival wie Rock am Ring & Co. ist, wissen nicht nur Hamburger und Musikfans. Das Reeperbahn Festival 2019 wird sich auch dieses Jahr wieder als einer der wichtigsten Treffpunkte der Musikbranche präsentieren, mit viel Musik, spannender Konferenzen und der Vorstellung zahlreicher Newcomer.

Reeperbahn Festival 2019: Die ganze Musikwelt an einem Ort

Das größte Club-Festival Europas vereint in diesem Jahr die ganze Musikwelt an einem Ort, der sündigen Meile Hamburgs. Mehr als 600 Konzerte erwartet die Besucher, darunter auch namhafte Künstler wie die Kanadierin Leslie Feist, Mando Diao und Angus Stone aus dem diesjährigen Partnerland Australien. Außerdem werden Anna Ternheim, The Subways, MIA., Thees Uhlmann, Mighty Oaks und viele weitere die Hansestadt beehren. Neben den zahlreichen Konzerten werden auch 6.000 Branchenvertreter erwartet, die an zahlreichen Konferenzen und Branchenevents teilnehmen werden.