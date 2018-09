Oktoberfest in Hamburg 2018: So zünftig wird’s!

Wer glaubt, dass man nach München reisen muss, um ein zünftiges Oktoberfest zu erleben, war noch nie in Hamburg. Wir verraten Ihnen, wo Oktoberfest in Hamburg 2018 groß geschrieben wird.

Das Oktoberfest gilt als das größte Volksfest der Welt. Natürlich denken die meisten an die Mutter aller Volksfeste, nämlich das Oktoberfest in München. Doch inzwischen ist das beliebte Volksfest zu einem echten Exportschlager geworden. So gibt es kaum eine Stadt, die auf die bayerische Gemütlichkeit verzichten möchte. Wir haben vier beliebte Oktoberfeste in Hamburg ausgemacht:

Oktoberfest in der Altonaer Fischauktionshalle

Das Oktoberfest in der Altonaer Fischauktionshalle ist inzwischen zu einer echten Institution geworden. An drei Wochenenden wird in bayerischer Wiesn-Manier gefeiert, geschlemmt und getrunken.

Wo: Fischauktionshalle, Altona

Wann: 5. und 6.10., 12. und 13.10., 19. und 20.10.2018

Mehr Infos: www.fischauktionshalle.com

Wandsbeker Wiesn

Ab 21. September ertönt wieder zünftige bayerische Musik auf dem Wandsbeker Marktplatz. Doch bei Blasmusik wird es nicht bleiben. DJ Robert Laube, bekannt von der Party-Reihe „SCHLAGerSAHNE“, wird den Oktoberfest-Fans ordentlich einheizen.

Wo: Festzelt, Wandsbeker Marktplatz

Wann: 21.09. bis 07.10.2018

Mehr Infos: www.oktoberfest-hamburg.de

Hofbräuhaus an der Alster / Hofbräuhaus Speersort

Nach dem Motto „Mia san Bia“ findet in beiden Hofbräuhäusern in Hamburg ein Oktoberfest statt. Jeweils um 12 und 18 Uhr wird ein Fass angestochen, dazu wird das Hofbräuhaus Oktoberfestbier ausgeschenkt.

Wo: Esplanade 6 oder Speersort 1

Wann: 22.09. bis 07.10.2018

Mehr Infos: Hofbräuhaus an der Alster und Hofbräuhaus Speersort

Oktoberfest in Hamburg – Karstadt Mönckebergstraße

Festzeltstimmung gibt’s auch bei Karstadt in der Mönckebergstraße. Noch bis zum 29. September wird auf dem Parkdeck im 7. Stock des Karstadt-Gebäudes eine Oktoberfest-Sause zelebriert. Freuen Sie auch auf Bier, Schmankerl und volkstümliche Alpenmusik.

Wo: Karstadt, Mönckebergstraße

Wann: 6. bis 29.09.2018

Mehr Infos: Oktoberfest Karstadt