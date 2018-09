St. Pauli. Heute Abend findet von 18 bis 24 Uhr bereits zum elften Mal die Kreativnacht St. Pauli statt.

Traditionell am ersten Freitag im September laden in der Mitte St. Paulis – zwischen Reeperbahn und Pferdemarkt – Künstler und Kreative in ihre Ateliers, Werkstätten, Wohnungen und Hinterhöfe ein. Zwischen aktuellen Kollektionen, Fotokunst und Zeichnung/Malerei aller Coleur der ansässigen Designer und Künstler finden sich an über 40 Stationen Führungen, Live-Malerei, Lesungen und viel Live-Musik.

Hauptachse der kreativen Nacht sind die Paul-Roosen- und Clemens-Schultz-Straße. Besonders an der Kreativnacht sind aber auch die Entdeckungen abseits der großen Besucherströme in den Seitenstraßen, Hinterhöfen oder gar Hausfluren und Wohnungen. Die Mischung der Disziplinen ist dabei an mancher Station so bunt wie die Werke selbst.

Wer geführt durch die Kreativnacht gehen möchte, der kann sich der Kurschattenführung der Kurverwaltung St. Pauli anschließen, die sich um 19 Uhr an der U-Bahn Station St. Pauli, Ausgang Millerntorplatz, trifft. Initiiert von der steg im ehemaligen Sanierungsgebiet Wohlwillstraße, wird die Kreativnacht St. Pauli mittlerweile von den Teilnehmern in Eigenregie organisiert.

Das detaillierte Programm gibt es online unter www.stpaulikreativ.de