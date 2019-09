Klavierkurs für Erwachsene

Eimsbüttel. Kawai Hamburg bietet ein Kurskonzept für einen effektiven Einstieg in die Klavierwelt an. Der nächste Klavierkurs startet am 25. Oktober 2019.

„Erwachsene lernen nicht schlechter als Kinder, sondern nur anders“, weiß Pianist Jens Schlichting. Der ausgebildete Schulmusiker, Diplom-Musikpädagoge und Konzertpianist hilft Erwachsenen und Senioren, ihren Traum des Klavierspielens zu erfüllen. Seine Methode geht mit einem unkonventionellen, aber innovativen Zugang auf die Besonderheiten der Erwachsenenpädagogik ein.

In dem Intensivkurs, der nur ein Wochenende lang dauert, lernen Teilnehmer die ersten Schritte des Klavierspiels und erfahren verschiedene Wege, sich dem Instrument zu nähern. Dabei wird improvisiert und im wahrsten Sinne des Wortes „gespielt“. Auch das Notenlesen wird bei dem Klavierkurs auf leicht umsetzbare Art verständlich gemacht. Die Teilnehmer erlernen zudem ein kleines Klavierstück, das sie am Ende des Kurses zum Besten geben.

Der nächste Kurs findet vom 25. bis 27. Oktober statt. Die Kursgebühr beträgt 270 Euro, inklusive umfangreichem Material und der freien Nutzung aller Instrumente.

Weitere Infos auch unter www.klavier-kurs.de/klavier-spielen-lernen-in-hamburg/.

Kawai im Pianohaus Huster

Schulweg 31, Eimsbüttel

Telefon 40 55 22, www.kawai-hamburg.de