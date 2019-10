Tag der offenen Tür in Katholische Schule Blankenese

Blankenese. Die Katholische Schule Blankenese öffnet am Sonnabend, 26. Oktober 2019 in der Zeit von 11 bis 14 Uhr ihre Tore und lädt alle interessierten Familien herzlich zum Tag der offenen Tür ein. Dieser richtet sich an Eltern, die sich mit ihren Kindern über die Einrichtung und ihr Angebot informieren möchten.

Besuchern wird dabei ein abwechslungsreiches Kennenlernprogramm geboten. Ab 11 Uhr kann in der Mathematikwerkstatt geknobelt und getüftelt werden, der Schulchor erfreut mit einem Repertoire und die 3. Klasse unterhält das Publikum mit einem kleinen Theaterstück.

Darüber hinaus können sich Eltern sowohl über Lernmethoden, inhaltliche Schwerpunkte und Wahlpflichtkurse als auch über die vielfältigen Schulprojekte wie die „Rainbow School“ (Patenschule in Kamerun), St. Pauli Rabauken (Fußball-AG), Streitschlichterausbildung, Schülerrat und nicht zuletzt das umfassende GBS-Angebot (Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen) informieren.

Ein sportlich-aktives Programm wird den Kindern außerdem in der Turnhalle geboten, Kreativität und künstlerisches Geschick hingegen sind im Werkraum gefragt. Für das leibliche Wohl stehen Getränke und kleine Snacks bereit. Die Schule freut sich über viele Besucher.

Katholische Schule Blankenese

Mörikestraße 16, Blankenese