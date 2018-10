So wird Halloween in Hamburg 2018 gefeiert

Ursprünglich begann die Halloween-Tradition in Irland. Einwanderer verbreiteten das Brauchtum schließlich in den USA. Dort wurde das Grusel-Spektakel groß und erobert nun die ganze Welt – auch in der Hansestadt. So feiert man Halloween in Hamburg 2018:

Auch in Hamburg führt inzwischen kein Weg mehr an den Kürbisköpfen und den gruseligen Kostümen vorbei. Die Eventbranche hat das Ereignis längst für sich entdeckt und präsentiert Jahr für Jahr mehr Parties. Hier sind die besten Halloween-Events in 2018:

Hui Buh Halloween 2018

Laut eigener Aussage, handelt es sich bei der Hui Buh Halloween-Party um die heißeste und wildeste Halloween-Party Hamburgs – und das direkt auf dem Kiez.

Wann: 30.10.2018 ab 22 Uhr

Wo: Club Hamburg, Reeperbahn 48

Mehr Infos gibt’s hier

Radio Hamburg Halloween Party

„Nichts für schwache Nerven“ – so macht die Radio Hamburg Halloween Party im Hühnerposten auf sich aufmerksam. Hier kommt jeder Gruselfan auf seine Kosten.

Wann: 30.10.2018 ab 21 Uhr

Wo: Hühnerposten, Hühnerposten 1a

Mehr Infos gibt’s hier

Halloween in Hamburg mit Andhim & Trilly Floor

Halloween ist mehr als Michael Jacksons „Thriller“ & Co. Alle Electro- und Techno-Fans sind bei der Halloween-Party im „Übel & Gefährlich“ bestens aufgehoben.

Wann: 30.10.2018 ab 0 Uhr

Wo: Übel & Gefährlich, Feldstraße 66

Mehr Infos gibt’s hier

Trick or Treat

Die nächsten Tage und Wochen stehen beim Grünen Jäger ganz im Zeichen des Halloweens. Höhepunkt ist die „Trick or Treat“-Party mit jeder Menge Schwarzlicht und 80er- und 90er-Horror-Trash.

Wann: 30.10.2018 ab 22 Uhr

Wo: Club Hamburg, Reeperbahn 48

Mehr Infos gibt’s hier

Home of Halloween im Hamburg Dungeon

„Home of Halloween“ nennt sich Hamburg Dungeon am 30. und 31. Oktober ganz selbstbewusst. Allerdings ist das Halloween-Angebot weniger als klassische Party, sondern als schwer verdaulicher Aperitif zu verstehen. „Schluss mit lustig, begegne deinen Ängsten“ ist somit auch das Motto des 60-minütigen Spezial-Rundgangs.

Wann: 30. und 31.10.2018

Wo: Hamburg Dungeon, Kehrwieder 2

Mehr Infos gibt’s hier