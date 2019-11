Going Gospel im Trauerzentrum Schenefeld

Schenefeld. Am Montag, den 2. Dezember 2019, begrüßt das Beerdigungs-Institut Seemann & Söhne um 20 Uhr den Groß-Flottbeker Gospel Chor „Going Gospel“ in ihrem Trauerzentrum in Schenefeld.

Das Programm bietet eine Mischung mit klangvollen Stücken aus der Welt des Gospels und weihnachtlichen Liedern zum Mitsingen. Jeder ist herzlich Willkommen, sich Anfang Dezember mit diesem musikalischen Abend auf die Weihnachtssaison einzustimmen.

Der Eintritt ist frei. Da es nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen gibt, bittet die Firma Seemann & Söhne um Anmeldung unter info@seemannsoehne.de oder Telefon 040/866 06 10.

Trauerzentrum Seeman & Söhne

Dannenkamp 20, Schenefeld