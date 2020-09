Filmfest in Blankenese

Noch bis zum 3. Oktober findet das Filmfest Hamburg statt.

Mit der Veranstaltungsreihe „FILMFEST UMS ECK“ trägt das Filmfest die Festivalbegeisterung in die Stadtteile und wird in diesem Jahr ein zweites Mal zu Gast im Blankeneser Kino sein, diesmal mit dem französischen Film „The Voiceless“. Dieser nimmt unfreiwillig Bezug auf unsere momentane Lebenssituation. Er ist eine Hommage an das menschliche Miteinander, ohne Rücksicht auf Herkunft, Ethnie, Besitztum und. Erfrischend und in komisch- bunten Bildern will dieser Film die Sicht auf den Alltag und das menschliche Miteinander schärfen.

„The Voiceless“ wird am Montag, den 28. September um 20.00 Uhr im Blankeneser Kino zu sehen sein.

Foto:© Films Boutique