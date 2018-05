Feuerwerk- und Wassermusik am Kiekeberg

Rosengarten-Ehestorf. Die Saison der Familienkonzerte im Freilichtmuseum am Kiekeberg startet am 10. Juni 2018 mit einer Uraufführung: „Händel und Hannes. Feuerwerk- und Wassermusik“. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.

Eine humorvolle, musikalische Geschichte erwartet die kleinen und großen Gäste. Der berühmte Komponist Georg Friedrich Händel wohnt in England – und hat ein großes Problem: Sein früherer Arbeitgeber wird neuer König. Dabei ist ein alter Streit noch nicht aus dem Weg geräumt. Mithilfe seines Kammerdieners Hannes überbringt Händel dem König eine wohlklingende Entschuldigung auf dem Wasser.

Das Hamburger Blechbläserquintett spielt unter anderem die Feuerwerk- und Wassermusik von Georg Friedrich Händel. Beteiligt sind Matthias Höfs und Lukas Paulenz an der Trompete, Ab Koster am Horn, Joachim Preu an der Posaune und Markus Hötzel an der Tuba. Markus Richter übernimmt die Rolle von Hannes. Der Schauspieler spielte bereits in vielen Theaterstücken, Kino- und Fernsehfilmen mit. Hans-Georg Spiegel spielt Händel und moderiert das Konzert. Hendrika Koster van Reijn schrieb das Stück und führt Regie. Das Musikarrangement stammt von Matthias Höfs.

Für die Kinder gibt es ein kreatives Rahmenprogramm. Der Museumsgasthof „Stoof Mudders Kroog“ und das Rösterei-Café „Koffietied“ bieten ein familiengerechtes Speiseangebot an.

Die Familienkonzerte sind eine Besonderheit: Sie verbinden klassische Musik mit Schauspiel und kindgerechten Erzählungen. So schaffen sie einen direkten Kontakt zu Kindern ab vier Jahren und ihren Eltern. Die Familienkonzerte finden seit 23 Jahren im Freilichtmuseum am Kiekeberg statt. Von Beginn an hat die Musikerin Hendrika Koster van Reijn die künstlerische Leitung inne, schreibt kindgerechte Musikstücke speziell für das Freilichtmuseum am Kiekeberg und verpflichtet hochkarätige Musiker aus ganz Deutschland.

Das Konzert beginnt um 11.15 Uhr und ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Der Eintritt zum Konzert inklusive Museum beträgt für Erwachsene 13 Euro und für Kinder 1 Euro. Der Vorverkauf läuft ab sofort. Interessierte können Karten unter der Telefonnummer 79 01 76 25 reservieren. Reservierte Karten müssen spätestens eine halbe Stunde vor Beginn abgeholt werden.

Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg

Am Kiekeberg 1, Rosengarten-Ehestorf