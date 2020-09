Berichtigung – Tag des offenen Denkmals

In unsere aktuelle Printausgabe (September 2020) hat sich leider der Fehlerteufel eingeschlichen. Auf Seite 96 berichtet der Klönschnack dort über den „Tag des offenen Denkmals“. Dieser findet vom 11. bis 13. September statt. Anders als angegeben, findet die Führung am 13. September nicht auf dem Osdorfer Friedhof – der nicht existiert – statt, sondern auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Ab 10.30 Uhr können hier Interessierte an einem geführten Gang zu den besonderen Gräbern des Friedhofs teilnehmen. Aufgrund der aktuellen Lage wird um Anmeldung unter g.v.knobloch@gmx.net gebeten. Der Hamburger Klönschnack bedauert den Schreibfehler und wünscht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine aufschlussreiche Veranstaltung.

Wem die Reise aus dem Hamburger Westen zu weit ist, hat um 13.00 Uhr die Gelegenheit zu einer Führung durch die Flottbeker Kirche. Um 17.00 Uhr findet dort ein Orgelkonzert mit Kantor Simon Obermeier statt.

Weitere Informationen sind unter www.tag-des-offenen-denkmals.de verfügbar.