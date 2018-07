Werner – das Rennen

Bei einem Glas Erdbeerbowle im Garten sitzen und jemand liest spannende Geschichten vor – so schön kann Sommer sein!

Im lauschigen Grün des Schleswig-Holsteinischen Heimatbunds, hinter dem Stadtmuseum, veranstaltet das Theater Wedel in diesem Jahr sommerliche Lesungen. Im vergangenen Jahr hatte das Ensemble mit „Sommer-Parkplatz“ direkt am Haus begonnen, dieses Mal finden die Lesungen im Grün statt.

Freuen Sie sich auf altbekannte Texte und neue Entdeckungen. Mehr als ein Dutzend Schauspieler wirken an diesem Abend mit, sodass auch hier für Abwechslung gesorgt ist. Karten zum Preis von 12,50 Euro (Schüler u. Studenten 7,50 Euro) erhalten Sie ab 19 Uhr an der Abendkasse direkt im Museumsgarten oder im Vorverkauf unter www.reservix.de und an allen Vorverkaufsstellen von reservix.

13., 14., 20., 21., 27. und 28. Juli jeweils um 20 Uhr, 22. Juli, 17 Uhr

Küsterstraße 9, Wedel