Von Wind, Sternen und Wellen

Henning von Daacke zum Thema: Safari



Safari kommt aus dem Arabischen und bedeutet Reise. Für mich eine der schönsten Reisearten. Der Tag beginnt gegen 6 Uhr mit der Morgenpirsch. Man trinkt einen Kaffee mit selbstgemachten Cookies im Busch und sieht die Sonne aufgehen. Es gibt kein Drehbuch: Jeder Tag ist anders und man weiß nicht, was man auf einer Pirschfahrt sieht. An einem glücklichen Tag zeigen sich die Big Five. Der Tag endet mit einer Pirsch in den Sonnenuntergang, dazu Gin Tonic, Bier oder Champagner in der Hand. Oft am Lagerfeuer, vielleicht das Brüllen der Löwen in der Nähe. Zurück im Camp wartet eine warme, bereits eingelaufene Wanne, danach ein feines Dinner mit dem Sound der Tierwelt im Hintergrund.



Safari bedeutet nachhaltiges Reisen, denn die meisten Camps fördern soziale Projekte oder den Schutz gegen Wilderer. Eine gute Beratung ist wichtig, denn Safaris sind hochpreisig und die Gebiete sehr verschieden. Wir haben seit 20 Jahren eine „Afrika-Abteilung“ und die Webseite www.safaris.de für unsere Kunden.



Meine schönste Unterkunft war das Sabora Tented Camp im Grumeti Reserve in Tansania! Es gibt viel zu entdecken: Tierwanderungen in der Serengeti, Bootsfahrten in Botswana oder einfach die Ruhe und Natur der einzigartigen afrikanischen Landschaft!



