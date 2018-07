Traumyacht gesichtet

Die Naturschutzjugend Hamburg (NAJU) sucht für die Betreuung ihrer Kindergruppe in Sülldorf eine neue Gruppenleitung. Die „Reh-Kids“ (etwa 16 Kinder zwischen 8 und 13 Jahren) treffen sich alle zwei Wochen donnerstags von 16 bis 18 Uhr in und um Sülldorf, Rissen und Wedel. Die Gruppe kann aber auch auf Räume im Sülldorfer Gemeindehaus zurückgreifen.

Mit Marienhöhe, Klövensteen, der Carl Zeiss Vogelstation und dem Elbufer liegen tolle Ausflugsziele in unmittelbarer Nähe. Viele Möglichkeiten also für die Reh-Kids, um Frösche, Schlangen und Bodentiere zu suchen, Vögel zu beobachten, Beeren zu sammeln oder Höhlen zu erkunden. Durch Nistkastenbau, Insektenhotels und Upcycling werden die Kinder zu Naturschützern. Um das Betreuungsteam der Gruppe ab sofort und möglichst langfristig zu verstärken, werden Interessierte ab 18 Jahren gesucht. Die Gruppenleitung erfolgt im Zweierteam mit der bisherigen Gruppenleiterin. Wer Spaß im Umgang mit Kindern, Grundkenntnisse im Gruppenleiten, Freude am Organisieren sowie Interesse am Natur- und Umweltschutz hat, kann sich telefonisch oder per E-Mail melden.

Telefon 69 70 89 20, E-Mail mail@naju-hamburg.de