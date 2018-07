Paramour verbindet Weltklasse- Artistik mit großem Musiktheater zu einem einmaligen ästhetischen Gesamtkunstwerk. „Das Musical Paramour gemeinsam mit Cirque du Soleil auf die Bühne zu bringen, ist derzeit eins der faszinierendsten und heraus – forderndsten Theaterprojekte weltweit. Hamburg kann sich auf eine einzigartige Show freuen“, so Uschi Neuss, Geschäftsführerin von Stage Entertainment Deutschland. Seit über 30 Jahren begeistert Cirque du Soleil mit spektakulärer Artistik und unvergleichlich phantasievollen Shows, die dem Publikum Türen in andere Welten öffnen, Besucher rund um den Globus. Durch einen einzigartigen Mix aus Artistik, außergewöhnlichen Charakteren, farbenprächtigen Kostümen, innovativer Beleuchtung und mitreißender Musik wird das Erlebnis Zirkus auf nie zuvor gesehene Weise immer wieder neu definiert. Paramour spielt zu Zeiten der goldenen Ära Hollywoods, in der die Sterne heller leuchteten und der Glamour noch mehr glitzerte: bunt, mitreißend und in den spektakulären Höhen, in denen die Artisten des Cirque du Soleil fernab aller Schwerkraft die Luft zu ihrer Bühne machen. Eine dramatische Love-Story, an deren Ende Indigo sich zwischen Liebe und Erfolg entscheiden muss. Der Vorverkauf hat begonnen.

Premiere 9. April 2019 um 19.30 Uhr im Stage Theater Neue Flora, Karten 65,90 bis 139,91 Euro, Tel. 0180/544 44