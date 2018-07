Liebe bringt alles ins Rollen – Lachen im Rollstuhl 

Jocelyn (Franck Dubosc) ist ein erfolgreicher Geschäftsmann: Er ist eitel, egoistisch und ein notorischer Lügner. Frauen sind für ihn nichts anderes als ständig wechselnde Trophäen. Um sie zu erobern ist Jocelyn jede Täuschung recht. Seine Gefühle versteckt er hinter einer Fassade aus Oberflächlichkeit und Selbstbetrug.

Als er eines Tages der hübschen Julie (Caroline Anglade) begegnet, nutzt er einen Zufall und lässt sie in dem Glauben, er sitze im Rollstuhl. Vielleicht schafft er es ja über Julies Mitleid in ihr Bett? Anfänglich scheint das auch zu funktionieren. Bis Julie ihm eines Tages ihre Schwester Florence (Alexandra Lamy) vorstellt, die tatsächlich auf den Rollstuhl angewiesen ist. Jocelyn sieht keinen anderen Weg, als weiterhin den Behinderten zu mimen.

Franck Dubosc spielt in „Liebe bringt alles ins Rollen“ nicht nur die Hauptrolle, sondern führte auch Regie und schrieb das Drehbuch. Die typisch französische Komödie wagt die Verbindung von Humor und Behinderung. Doch darf man darüber lachen? „Es besteht heute immer die Gefahr, dass man für etwas, das man sagt, verbal auf Social Media gesteinigt wird“, so Dubosc. „Ich konnte mich von diesem Gedanken schnell befreien, weil es in diesem Film keine grundlose Verhöhnung, keine Bösartigkeit gibt. Und weil dies so ist, kann man über alles lachen, denke ich. Außerdem ist die Figur, über die man sich am meisten lustig macht, ja nicht die gehandicapte Florence, sondern der gesunde Jocelyn.“

Ab 5. Juli