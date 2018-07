Hamburger Pianosommer

Die RMS Titanic ist ein Mythos. Noch auf seiner Jungfernfahrt im Jahre 1912 kollidierte das gigantische Schiff mit einem Eisberg und versank. Das Musical basiert auf den bewegenden Schicksalen der Menschen an Bord und zeichnet ihre Geschichten in großen Chorszenen ebenso behutsam wie detailgetreu nach. Die original Broadway-Produktion erhielt fünf Tony Awards, unter anderem als bestes Musical. Das Phänomen Titanic bewegt die Menschen bis heute. Die Hoffnungen und Träume der Passagiere, die mit ihren eigenen Geschichten und Erwartungen das „unsinkbare Schiff“ betraten, faszinieren Historiker wie Kunstschaffende.

Das Musical erzählt von den Sehnsüchten auf dem Weg in eine neue Welt sowie dem kompromisslosen Glauben an technischen Fortschritt, die in einer eiskalten Nacht im Nordatlantik ein jähes Ende fanden. Mit Titanic – The Musical ist es dem Kreativteam gelungen, aus dem historischen Stoff ein zeitloses Bühnenwerk zu formen: Die melodienreiche Komposition von Maury Yeston überzeugt durch Referenzen an englische Chortraditionen mit majestätischem Klang. Die Erzählung von Autor Peter Stone schafft Nähe, indem sie die Zuschauer sensibel an die Einzelschicksale der Passagiere heranführt und einen emotionalen Zugang zu Ereignissen herstellt, die man sonst nur aus Geschichtsbüchern kennt.

7. bis 19. August, diverse Zeiten, Hamburgische Staatsoper, Karten 39 bis 93 Euro, Tel. 450 118 676