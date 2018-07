Feinkost Kröger schließt in den Sommerferien

Mit einer Spende von 2.000 Euro unterstützen die Auszubildenden der Hanseatic Bank die Klinik-Clowns Hamburg und finanzieren damit Besuche der besonderen Art. Der gemeinnützige Verein entsendet Clowns in soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser, Seniorenheime und Hospize, um den kleinen und großen Patienten ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Stellvertretend für alle zwölf Auszubildenden der Hanseatic Bank überreichten Julian Grötzbach und Alina Schöngart am 11. Juni in der Schön Klinik Hamburg Eilbek den symbolischen Scheck an Kathrin Schnelle, 1. Vorsitzende des Vereins, und die Klinik- Clowns Quassel und Erico.