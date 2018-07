Dr. Klaus Deimel

In Kooperation mit der Buchhandlung Heymann veranstaltet die Stadtbücherei Schenefeld den diesjährigen Ferienrätselspaß unter dem Motto „Magischer Sommer“ (in Anlehnung an das Harry- Potter-Jubiläum, 20 Jahre Harry Potter).

Kinder, die schon lesen können, sind eingeladen, 14 Rätsel und Aufgaben in beiden Einrichtungen während der Sommer – ferien zu meistern.

Wer mindestens zehn der 14 Aufgaben löst, darf an der Lesung in der Bücherei und an der Tombola bei Heymann teilnehmen. Die Lesung findet am 31. August um 15 Uhr in der Stadtbücherei Schenefeld statt. Die Tombola ist im Anschluss um 16.30 Uhr bei Heymann im Stadtzentrum.

Anmeldung unter Telefon 83 03 71 13 bei der Stadtbücherei Schenefeld

Timmermannsweg 1b

Schenefeld