Jetzt Wünsche finanzieren

Bei der Geldanlage ist eine gut durchdachte, mittel- bis langfristige Strategie und Streuung des Vermögens wichtig, um Ertragschancen zu steigern und Risiken zu minimieren. Je nach persönlichem Anlagehorizont und Risikoneigung gehören dabei in ein ausgewogenes Portfolio Aktien, Fonds, Immobilien und alternative Investments. Bei der Optimierung des Vermögens geht es aber auch um die persönlichen Wünsche und Ziele. Deshalb nehmen meine Kollegen und ich uns viel Zeit für die Kunden. So entwickeln wir gemeinsam eine individuelle Anlagestrategie. Dies schließt auch Veränderungen der Lebenssituation und die Volatilität der Märkte mit ein. Hier müssen Anlageziele an die Marktgegebenheiten laufend angepasst werden. Deshalb tauschen wir Vermögensberater uns regelmäßig mit unseren Kunden aus – auf Wunsch auch zu Hause oder am Arbeitsplatz. Auf diese Weise bleiben die langfristigen Ziele stets im Blick.

Die Beratung beginnt mit der Erarbeitung eines persönlichen Risikoprofils, das mit der strategischen Aufteilung des Vermögens und den Anlagezielen des Kunden in Einklang gebracht wird. Denn bei der Vermögensanlage wird zwischen Sicherheit, Rendite und Liquidität abgewogen. So soll eine nachhaltige Entwicklung des Vermögens erreicht werden, bei der die Chancen und Risiken des Kapitalmarktes entsprechend berücksichtigt werden.

Anspruchsvollen Wertpapierkunden bietet die Haspa das AktivDepot an. Kunden profitieren von vielen exklusiven Vorteilen. Im Rahmen einer Flatrate zahlen sie einen quartalsweisen Pauschalpreis von nur 1,25 Prozent ihres Depotwertes. Es gibt keine Verwahrkosten, Ausgabeaufschläge oder Transaktionskosten bei Fonds.

Neben einer aktiven Rundum-Betreuung durch den persönlichen Berater erhält man einen permanenten Zugang zu exklusiven Aktienanalysen unserer Research-Partner sowie aktuelle Börsennachrichten unseres Chef-Investment-Strategen Bernd Schimmer. Der individuelle Depotbericht und die Übersichten im Portal runden das Gesamtangebot des AktivDepots ab.

Nicht vergessen: Am 14. Juni beginnt die Fußball-WM. Denken Sie beim Anfeuern unserer Mannschaft auch an Ihr Vermögen und übernehmen Sie das Motto der Kicker für Ihre Geldanlage: „Immer am Ball bleiben!“

Gern informiere ich Sie auch über andere Finanzthemen. Sie erreichen mich unter Telefon 040/3579-6510 oder per E-Mail an thomas.sobania@haspa.de.