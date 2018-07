Wie schön ist doch die Heimat

53 Prozent der Reiselustigen entschieden sich für einen Urlaub innerhalb Europas. Davon besuchten die meisten wie schon in den Vorjahren Spanien und Italien.

34 Prozent entschieden sich für innerdeutsche Reiseziele. Zu den begehrtesten Bundesländern gehörten dabei Mecklenburg- Vorpommern und Bayern. Im Sommer zieht bundesweit die Ostsee Touristen an, im Winter kommen sie zum Skilaufen in den Süden. Deutschland hat weltweit nach China und Japan die meisten Skigebiete.

Parallel zu mehr Fernreisen und längeren Aufenthalten – der Durchschnitt liegt bei 13 Tagen – stiegen auch die Kosten auf 1.193 Euro pro Person. Neuer Höchstwert. Auch Sicherheit spielt für die Deutschen beim Urlaub eine Rolle. Rund ein Drittel gab bei der Umfrage an, dass sie auf Reisen in Länder verzichten, die politisch instabil sind. Etwaige Zweifel treten bei vielen jedoch schnell wieder in den Hintergrund, wenn sie die günstigen Angebote sehen. So verzeichnet die Türkei mittlerweile fast wieder Zahlen wie vor der Buchungsflaute 2016/2017. Inhaftierte Touristen und Erdogans Politik liegen am Strand von Side in weiter Ferne.

Im Gegensatz zu diesen Zahlen steht Hamburg. Das beliebteste Ferienziel der Hanseaten ist die schleswig-holsteinische Nordseeküste. Die in Gesamtdeutschland beliebte Mecklenburgische Ostsee und Seenplatte besuchten nur noch 5,9 Prozent der Hamburger – ein Minus von 33 Prozent. Bei Auslandsreisen verzeichnet die Türkei ebenfalls weniger Hamburger Touristen, nämlich nur noch 4,6 Prozent. Jeder achte Hamburger verbrachte seinen Urlaub in Übersee. Am beliebtesten dabei sind Nordamerika, Mittelamerika und die Karibik.