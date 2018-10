Unser täglich Brot …

„Wir haben Käufer an die Supermärkte verloren“, bestätigt etwa Sabine Möller von der Bäckerei Körner. Eine Klientel, der es vor allem um billig-billig-billig geht, könne man nicht bedienen. Qualität koste halt. Glücklicherweise wächst die Zahl derer, die das unterschreiben. Das Bäckersterben der vergangenen Jahre hat sich, zumindest in den Elbvororten umgekehrt. Zu Platzhirschen wie Körner und Hansen (beide Blankenese) gesellen sich Newcomer wie Effenberger und Gaues. Gerade die beiden Letzten wagen den Spagat zwischen bodenständigem Angebot (Beschränkung auf wenige Sorten) mit den Preisen einer Spezialitätenhandlung. Gleichzeitig haben Gaues und Effenberger eine Diskussion angestoßen: Was ist überhaupt eine echte Bäckerei? Sie ist kein „Back-Shop“, darüber herrscht weitgehend Einigkeit. Wer nachts tiefgefrorene „Backlinge“, also de facto Aufbackbrötchen in eine Filiale liefert, der rechnet klar mit „Verbrauchern“ und nicht mit Genießern. Aber auch Ketten wie Dat Backhus, Allwörden und Nur hier werden kritischer beäugt. Stichwort: Zusatzstoffe. Anders als bei einem anderen nationalen Kulturgut, dem Bier, erlaubt der Gesetzgeber Bäckern über 300 Zusatzstoffe, die Brot zugesetzt werden können. Sie werden nicht unbedingt einzeln verabreicht, sondern eher in der Form industriell angefertigter Backmischungen. Mithilfe solcher Mischungen lässt sich jedes gewünschte Brot erzeugen, jede erwünschte Eigenschaft: Festigkeit, Wasserspeicherung, dickere Kruste, dünnere Kruste, schnelleres Aufgehen des Teigs etc. Ziel ist eine jeden Tag gleichbleibende Qualität und ein schneller, störungsfreier Produktionsablauf in der Backstube. Was Backmischungen eher nicht erzeugen, ist ein besserer Geschmack. Branchenvertreter betonen zwar den Zugewinn an umfassender Qualität – allein, es stimmt nicht. Selbst ungeübte Zungen erkennen den Unterschied zwischen einem Brot von Thomas Effenberger und einem gleichartigen von Allwörden. Das Effenberger-Brot schmeckt ungleich tiefer, vielschichtiger. Es bleibt tagelang frisch und, ja, hin und wieder variiert der Geschmack in Nuancen. Auch die Sauerteigspezialitäten von Körner, Gaues und Hansen deklassieren die Brote der großen Ketten. Die Unterschiede sind so eklatant wie die zwischen Tütenwein und VDP-Riesling.