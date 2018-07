Jörn Esemann ist Weltmeister

Vom 24. bis 26. Mai ermittelten in La Baule an der französischen Atlantikküste mehr als 5.000 aktive Sportler aus rund 50 Ländern bei den zweiten World Company Sport Games 2018 in 25 Disziplinen Sieger in fünf Altersklassen. Jörn Esemann, Vorsitzender des Nienstedtener Turnvereins, startete für die Sportgemeinschaft Haspa.