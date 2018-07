GASTKOLUMNE – Online- vs. stationären Handel

Wann immer man irgendwo auf der Welt in einer schönen Stadt zu Gast ist, durch die Straßen schlendert und kleine verträumte Geschäfte entdeckt, ganz neu inspiriert ist, denkt man, hach, so etwas gibt’s bei uns doch kaum noch.

Ja, früher war das alles anders. In jedem Stadtteil gab es kleine Tante-Emma-Läden und für jeden Bedarf gab es das richtige Fachgeschäft. Und wenn es mal etwas Besonderes sein sollte, dann fuhr man am langen Samstag in die Innenstadt und bekam dort das, was es eben nur im Zentrum gab. Das war ein Event, das die ganze Familie miteinander teilte und das den ganzen Tag in Anspruch nahm.

Diese Zeiten sind lange vorbei. Aber schon bevor das Internet und der Online-Handel Einzug in unser Leben genommen haben, gab es Strukturwandel im Handel. Zum Beispiel verlängerte Öffnungszeiten, Sonntagsöffnungen und Aufhebung der Schlussverkaufsphasen. Auch den Versandhandel gibt es schon lange oder Tankstellen, die wie Supermärkte daherkommen.

In den 80er Jahren hielten große Einkaufszentren und Discounter Einzug in die Einzelhandelswelt und traten in starke Konkurrenz zu den kleinen Einzelhandelsgeschäften, die nicht wie in den Zentren unter einem Dach auftraten. Grundsätzlich hatte es der Einzelhandel nie einfach. Ein hohes Maß an Flexibilität und Eigeninitiative war immer eine Grundvoraussetzung, um sich erfolgreich eine Position am Markt zu erarbeiten und insbesondere zu erhalten.