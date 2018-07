Freundeskreis beim Tag der offenen Tür

In den letzten zwei Wochen haben die Mitglieder des CDU-Kreisverbandes Altona / Elbvororte in insgesamt acht Ortsverbänden ihre jeweiligen Ortsvorstände gewählt. In den letzten zwei Jahren wurde die Anzahl der Ortsverbände in Altona von elf auf acht reduziert, die Ortsverbände Ottensen und Bahrenfeld, Altona und Neu-Altona und Osdorf und Sülldorf/Iserbrook wurden jeweils zusammengelegt. In drei Ortsverbänden wurden neue Ortsvorsitzende gewählt, Johann Riekers in Blankenese (für Karin Prien), Dr. Anke Frieling in Rissen und Dr. Kaja Steffens in Lurup. Damit sind drei von acht Ortsvorsitzenden weiblich, was einen Anteil von 37,5 Prozent ausmacht. Insgesamt wurden 125 Personen in die Ortsvorstände gewählt, 75 Männer und 50 Frauen. Der Frauenanteil liegt bei 40 Prozent.

Dazu der CDU-Kreisvorsitzende Marcus Weinberg: „In allen Ortsverbänden fanden reibungslose und einvernehmliche Wahlen statt. Gerade nach den intensiven Diskussionen über eine stärkere Beteiligung von Frauen in Führungspositionen der CDU freuen wir uns in Altona, dass drei von acht Ortsvorsitzenden weiblich sind.“