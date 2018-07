Eine Stadt dreht auf

Zu konstatieren ist also, dass die Drastik der Forderung nicht so recht zur Beschwerdelage passen will. Offenbar hat sich die Mehrheit der vom Fluglärm Betroffenen mit dem Verkehr am Himmel arrangiert. Als echte Alternative bliebe letztlich auch nur, den Stadtflughafen aufzugeben und ihn auf freiem Feld wieder aufzubauen. Das wiederum würde erneuten Verkehr erzeugen und scheint daher nicht besonders sinnvoll.

Fazit hier: Eine moderne Großstadt fliegt, Lärm hin oder her.



Laubsauger/Heckenscheren

Viele Lärmquellen sind Teil eines Konflikts zwischen Interessen. Der Fluglärm ist dafür ein gutes Beispiel, denn hier stehen sich Reisende und Anwohner gegenüber. Im Fall der Gartenpflege mittels Benzinmotor ist es jedoch enorm schwer, Gründe dafür zu finden. Sicher, der Gärtner ist früher fertig. Im Gegenzug schleppt er das Gerät, muss einen Gehörschutz verwenden und steht in einer Abgaswolke.

Der Gesetzgeber scheint sich über die deutsche Neurose, Rasen und Hecken permanent mähen und schneiden zu müssen, im Klaren zu sein. Versuche, die Benziner vollständig zu verbieten, sind bisher auch immer gescheitert. Ihr Betrieb wurde jedoch, und das wissen nur wenige, bereits 2002 stark eingeschränkt. Generell dürfen Maschinen in Wohngebieten an Sonn- und Feiertagen nicht benutzt werden sowie an Werktagen nicht zwischen 20 und 7 Uhr.

Für sogenannte Freischneider, Grastrimmer, Laubbläser und Laubsammler gibt es weitere Einschränkungen. Sie müssen zwischen 7 und 9 Uhr, zwischen 13 und 15 Uhr sowie zwischen 17 und 20 Uhr im Schuppen bleiben. Gärtner, die es in diesen Zeiten knattern lassen, begehen eine Ordnungswidrigkeit und können hierfür zur Rechenschaft gezogen werden. Genervte Anwohner müssen sich den Garten-Terror also nicht immer gefallen lassen. Ein Redakteur des Hamburger Abendblatts empfahl einmal im Falle eines Verstoßes mit dem guten alten Rechen auf den Knatterer einzuschlagen, was zweifellos Eindruck machen würde. Risikoärmer ist aber der Anruf beim Garteneigentümer oder im Extremfall bei der Polizei.