Der Streit um Wald und Wiese

Im Gegenteil, der Masterplan wird dort als obligatorisch in allen Teilen umzusetzen beschrieben. Dazu finden sich die boulevardtauglichen Begriffe, mit denen der Widerstand organisiert wurde: Der Plan wird allen Ernstes unter dem Titel „Die Sieben Todsünden“ beschrieben. Auch der Name „… soll leben“ impliziert, der Bezirk sei drauf und dran, den Klövensteen zu zerstören. Auch die Zahl der geplanten Tierarten und Parkplätze wurde wirkungsvoll übertrieben. Institutionen und Vereine wie der Nabu, Vier Pfoten e.V. sowie der Botanische Verein zu Hamburg haben diese Lesart völlig kritiklos übernommen und weiterverbreitet. Das Ergebnis lässt sich auf Facebook besichtigen. Sachliche Kritik mischt sich mit einem großen Anteil an uninformiert wirkender Ablehnung. Letztlich lässt auch der unvermittelte Abbruch der Gespräche durch „Klövensteen soll leben“, Ende August, den Schluss zu, dass es von Anfang an eben doch um 100-prozentiges Verhindern und einen weiterhin verkehrsarmen Sandmoorweg geht. Es ist daher sehr zweifelhaft, ob „Klövensteen soll leben“ wirklich eine reale Mehrheit repräsentiert. Die Vermutung liegt nahe, dass es einigen wenigen Anwohnern hier gelungen ist, die öffentliche Meinung zu drehen.