Am Podium vorbeigeschrammt

Nach den erfolgreichen ersten Fahrten der „Bleichen“ in diesem Jahr, stehen nun auch weitere Termine für 2018 fest.

Nach einer Matjestour Ende Juni steht am 25. August eine Jubiläumsfahrt auf dem Programm. Zum Geburtstag des kleinen Frachters geht es dann nach Rendsburg. Die „Bleichen“ wurde 1958 auf der Nobiskrug- Werft in Rendsburg für die Hamburger Reederei H. M. Gehrckens (H.M.G.) gebaut. Anlässlich des 60. Geburtstags der „Bleichen“ geht die Fahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal nach Rendsburg. Tickets gibt es für 149 Euro. Am 27. August geht es dann zurück nach Hamburg. Mit an Bord: Geschichten aus der alten Seefahrt. Kapitän Stefan Schmidt, der einst eine Seemannsschule in der Südsee leitete, erzählt aus seinem abenteuerlichen Leben. Stefan Kruecken, Reporter und Verleger von Ankerherz, moderiert die Gespräche. Dazu Musik von Albertus Akkermann, dem berühmtesten Wattführer des Nordens, am Akkordeon. Karten für diese Reise gibt es für 129 Euro.