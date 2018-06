Was lesen Redakteure und Buchhändler?

BliLiv und Nora, verheiratet mit jeweils zwei Kindern, sind Cousinen und beste Freundinnen. Die beiden Familien beschließen zur Entspannung und Ablenkung gemeinsam eine Kreuzfahrt entlang der Pazifikküste von Los Angeles bis in den Panamakanal zu unternehmen. Doch was dann auf einem Landausflug in Costa Rica passiert, ist der absolute Albtraum! Wegen eines Moments der Unachtsamkeit verschwinden die Kinder spurlos vom Strand. Während die Eltern sich gegenseitig erbittert beschuldigen, kämpfen die Kinder in dem fremden Land ums blanke Überleben. Ein ungemein spannender und unterhaltsamer Roman – ein rasanter Mix aus Familienroman und Thriller!



Andrea Hinz-Meyer konnte das Buch nicht aus der Hand legen.

Kein & Aber, Hardcover, 354 Seiten

ISBN 978-3-0369-5776-0

Preis € 23