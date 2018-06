„Unheimliche Parallelen“

Ja. Ich bin ja ein Alt-68er. Obwohl ich es mit links und rechts heute nicht mehr so habe.



Für einen 68er sind Sie mit 85 Jahren fast schon wieder zu alt …

Damals, als junger Staatsanwalt, fand ich es richtig und sympathisch, mit der NS-Vergangenheit aufzuräumen. Ich habe damals große Anklagen geschrieben, unter anderem gegen einen damals amtierenden stellvertretenden Senator.

Ein Höhepunkt Ihrer Karriere als Staatsanwalt?

Nein. Es war eine einzige Niederlage, weil ich mit dieser Anklageschrift scheiterte. Andererseits war ich interessanter Gesprächspartner bei der zeitgeschichtlichen Forschung. Für andere galt ich als Nestbeschmutzer. Denn viele der alten Leute aus der NS-Zeit waren wieder in Amt und Würden. Diese Sache verfolgt mich bis heute noch.

Weil Sie manches heute noch als Niederlage empfinden?

Ich erinnere mich an einen Fall von zwei prominenten Hamburgern, angeklagt wegen Massenmords. Die Anklage wurde angenommen, doch das Verfahren dann eingestellt.

Später stellte sich heraus, dass der Sachverständige ein Bekannter eines Angeklagten war. Das ging mir damals mächtig auf den Sack. Eine der Anklageschriften ist jetzt ein Museumsstück. Sie wird unter Glas bei Ausstellungen gezeigt. Dokumente und Bilder sind rückblickend gesehen oft besser und nachhaltig.

Wie erleben Sie die heutige, politische Situation vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen von damals?

Manches kommt mir vor wie eine historische Wiederholung. Ich bin 1932, vor der Machtergreifung, geboren worden. Da war die NSDAP bereits in der bürgerlichen Mitte angekommen. Bei einem anderen Aspekt muss ich ein wenig ausholen: Meine Großeltern mütterlicherseits waren Flüchtlinge aus Ostpreußen, nahe der litauischen Grenze. Sie wurden in Schleswig-Holstein von der Landbevölkerung ganz schlecht behandelt. So sind mir auch beim Thema Flüchtlinge gewisse Parallelen zu heute ein bisschen unheimlich.