GESELLSCHAFT

Persönliches 2, September 2018

Josef Viehauser,



… und tschüss: Josef Viehauser,

FOTO: PRESSEBILD.DE/BERTOLD FABRICIUS

Gastronom mit offenbar wenig glücklichem Händchen, hat auch im Servus (ehedem Lambert) an der Osdorfer Landstraße das Handtuch geworfen. Das Restaurant bleibt mit dem neuen Pächter Klaus Lippl und Ehefrau Yvonne Lippl-Olsson jedoch österreichisch. Finale war auch beim Laschori-Nachfolger Roots am Blankeneser Bahnhof. Mitte August schlossen die Betreiber mit den Worten „Wir sind pleite“ die Türen des Restaurants mit der nicht gerade weltbekannten mazedonischen Küche.

DER SABBELBÜDEL



BELANGLOSES · BEWEGENDES · EMPÖRENDES BELANGLOSES · BEWEGENDES · EMPÖRENDES Meine sehr verehrten Damen und Herren. Lassen Sie mich in Tagen wie diesen deutlich machen, worauf es ankommt. Es ist ein unabdingbares Merkmal unserer Zeit, dass innerhalb der Gesellschaft perspektivisch gedacht wird. Dass wir offen und mit Rückhalt der extraordinären Importanz, die uns heute fordert, Rechnung tragen. Sei es von Seiten der Linken, sei es von Seiten der Rechten – mit postbyzantinischer Orthodoxie kommen wir nicht weiter, meine Damen und Herren. Ich möchte an dieser Stelle auch betonen, dass mir die Sachlichkeit von vorrangiger Bedeutung ist. Wenn wir uns gemeinsam zielorientiert den neuen Herausforderungen stellen, können wir mit Kompetenz und – lassen Sie mich das in aller Deutlichkeit unterstreichen – hervorgetragener Sachlichkeit zukunftsweisende Entscheidungen treffen, die, erlauben Sie mir diesen Einschub, längst fällig sind. Und einen Satz noch: Beharrlichkeit, meine Damen und Herren, die ist unumgänglich. Ich danke Ihnen.



Knut Terjung,

St. Nikolai-Talker Knut Terjung