Persönliches 2, Juni 2018

BELANGLOSES · BEWEGENDES · EMPÖRENDES

Der Umgang mit der stetig wachsenden Technik ist für Männer und Frauen eine ständige Herausforderung. Die Auswirkungen sind so unterschiedlich wie das Geschlecht. Nachdenken hilft, bevor man handelt. Es gibt Menschen, die neigen dazu, grundsätzlich erst einmal alle Knöpfe zu drücken, die sich einem bieten – mit dem Erfolg, dass der Frust steigt. Da werden hemmungslos Tasten gedrückt, in der Hoffnung, dass das gewünschte Ergebnis sich schon irgendwie einstellt. Das sollen angeblich die Frauen so machen. Männer hingegen halten Gebrauchsanweisungen für Weichei-Unterstützungsliteratur – und bauen nicht selten das vermeintlich fertiggestellte Teil frustriert wieder auseinander, nachdem sie dann doch einen Blick auf die Aufbauhilfe geworfen haben und entscheidende Schritte falsch interpretiert haben. Er quittiert seinen Frust mit einem deutlichen Ausruf in Richtung des Herstellers. Sie resigniert mit frustriertem Achselzucken und ruft: „Schatz …“!?