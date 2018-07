Persönliches 2, August 2018

ehemals Lehrer am Gymnasium Hochrad und auf die alten Tage Banjospieler der Formation „Highwheelers“, nutzt mit seiner Band gern die Blankeneser Markttage für ein Open-Air-Konzert. Der Name ergab sich zwangsläufig, da alle Mitglieder der Band ehemalige Lehrer am Gymnasium Hochrad waren. Die Band besteht aus Trompete: Peter Siegloch; Posaune: Volker Eilers; Klarinette: Volker Lommatzsch; Bass: Peter Koj; Banjo: Norbert Aldag. Zu den Marktkonzerten trifft sich Banjomann Aldag mit seinem Klarinettisten Volker Lommatzsch, um zu zweit lockere Atmosphäre zu verbreiten. Sie spielen auch gelegentlich am Elbuferweg beim „Alten Schweden“ oder an der Alster. Als Hommage an die Marktplatz-Konzerte haben die „Highwheelers“ einen alten Song der Papa Bue’s Viking Jazzband umgetextet in „Markttag in Blankenese“, sozusagen als Dank an das Publikum.