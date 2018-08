GESELLSCHAFT

Persönliches 1, September 2018

Aziz Bouhaddouz,



St. Pauli-Spieler Aziz Bouhaddouz (links) und Sami Allagui mit Sigrid Lukaszczyk

Liga-Fußballer beim FC St. Pauli, staunte nicht schlecht, als beim Heimspiel des HSV gegen Holstein Kiel, Klönschnacks Sigrid Lukaszczyk auf der HSV-Tribüne saß. Gemeinsam mit Sami Allagui war der Spieler von Siggis Partner beeindruckt, der immerhin als Thomas „Keule“ Oldenburg vor Jahren bei Pauli in der Ligamannschaft spielte. Weniger beeindruckt waren alle zusammen vom 0:3 des HSV bei seinem ersten Zweitligaspiel. Übrigens war Aziz Bouhaddouz Eigentor-Schütze für Marokko beim WM-Spiel Marokko gegen den Iran (0:1). Im Fußball gilt Optimismus und deshalb heißt es nicht nur beim HSV schnell: „Schwamm drüber!“

Christian Völkers,



40 Jahre Erfolg – Christian Völkers

Blankeneser Immobiliengröße mit weltweitem Engagement, feiert 40-jähriges Jubiläum. In diesem Jahr blickt das Immobilienunternehmen auf die Meilensteine der letzten Jahrzehnte zurück. 1977 gründet Dirk C. Engel ein Maklerunternehmen in Hamburg. Vier Jahre später avanciert sein Freund, der Student Christian Völkers, zu seinem Partner. Ihr erstes gemeinsames Büro befindet sich in einer Villa an der Elbchaussee, deren Fassade bis heute fester Bestandteil des Markenlogos ist. Von hier aus entwickeln sie ein Immobilienunternehmen, das die Branche von Grund auf verändern wird. 1986 stirbt Dirk C. Engel. Christian Völkers macht allein weiter. Mit innovativen Marketingkonzepten und Expansionsstrategien bricht Engel & Völkers mit bis dahin üblichen Maklerpraktiken. Heute ist das Unternehmen in über 30 Ländern auf vier Kontinenten präsent. Mehr als 10.000 Personen sind unter der Marke tätig. Seit Oktober 2014 teilt sich Christian Völkers den Vorstandsvorsitz mit Sven Odia, der seine Karriere bei Engel & Völkers als Auszubildender begann.

Klaus Gerresheim,



Klaus Gerresheim, Marlies Head mit Talk-Show-Ikone Alida Gundlach und Moderator Carlo von Tiedemann. FOTO: FABRICIUS

Caterer, Partygestalter und Eventmanager, feierte ein riesiges Event für sich selbst. Zu seinem 80. Geburtstag lud der umtriebige Macher rund 400 Gäste in seinen Schuppen 52 im Hamburger Hafen und überraschte mit der Auskunft, dass er zwei Tage zuvor seine Lebensgefährtin Marlies Head (Marriott Hotel) geheiratet hat. Da fielen die 15 Jahre Schuppen 52 und die Eröffnung des „Club 52“ glatt hinten raus. Hamburgs Gesellschaft war würdig und ausführlich vertreten, um dem Drahtzieher so mancher Feier auch mal zu den Feierlichkeiten in eigener Sache die Hand zu drücken.

Gitte Hænning,



Sängerin Gitte Hænning