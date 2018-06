Persönliches 1, Juni 2018

GESELLSCHAFT

Nathalie Gideon vom Fischhuus

gemeinsam mit Ehemann Andreas Chefin im Fachgeschäft Blankeneser Fischhuus, freut sich auf die Matjes-Saison, die klassischerweise im Juni für Aufsehen unter den Freunden des milden Herings sorgt. In der Fischauktionshalle bitten Helbing und Kowalke wieder zur Matjesfeier, und auch der KLÖNSCHNACK feiert mit Kunden seine große Matjesparty an der Großen Elbstraße. Was die Saison mit Spargel, Erdbeeren und Matjes ansonsten bietet – lesen Sie im Heft.



Nienstedtens Offizier Eddi Lissow auf der Brücke der MS Europa 2

Övelgönnes Kapitän Ulf Wolter (2. v. links) mit Passagieren

Sicherheits-Offizier auf dem Edel-Kreuzfahrtschiff MS Europa 2 (Nienstedtener und KLÖNSCHNACKLeser), war im Dienst, als Kapitän Ulf Wolter (Övelgönner und KLÖNSCHNACKLeser) KLÖNSCHNACK-Herausgeber Klaus Schümann mit Britta Wiegand und den Saseler Passagieren und Kernphysikern Klaus und Astrid Petersen zum Auslaufen von Sir Abu Yaz auf die Brücke bat. Die vor den Emiraten gelegene Insel dröhnte bei 43 Grad in der Sonne, während die klimatisierte Brücke fest in KLÖNSCHNACK-Hand war. Höhepunkt des Auslaufens: Die Damen durften für dreimal Lang das Ty phoon der Europa 2 für je 6 Sekunden drücken – ein majestätischer Moment. Offizier Lissow ist übrigens der Sohn des Steinmetzbetriebes Lissow an der Rupertistraße im Herzen Nienstedtens. So klein ist die Welt.



Juliane Friedeberg mit KLÖNSCHNACK vor Atomium

Mitglied der Blankeneser Trachtengruppe, reiste mit den Kollegen zum geselligen Wochenende nach Brüssel. Neben dem Besuch der königlichen Gewächshäuser (größte geschlossene Gewächshausanlage aus dem 19. Jahrhundert in Europa), durfte ein Fotogruß in Tracht mit KLÖNSCHNACK vor dem 1958 zur Brüsseler Expo-Weltausstellung eröffneten Atomium nicht fehlen.



Jürgen Glissmann feiert die 80

Schifffahrtskaufmann der alten Schule, Kenner der Hafen-Szene, gebürtiger Blankeneser und leidenschaftlicher Blazer-Träger, feiert am 25. Juni seinen 80. Geburtstag im Hamburger Hafen-Klub (Dresscode: Blazer) mit geladenen Gästen. 40 Jahre schaffte er bei den Deutschen Afrika-Linien und hielt sich dabei ein paar Jahre in Südafrika und Ghana auf. Im Blankeneser Segel-Club ist er seit 1952 Mitglied und legt sich heute beim Kutterrudern der BSC-Senioren immer noch in die Riemen. KLÖNSCHNACK gratuliert verschärft.



Neuer Sympathieträger beim HSV: Trainer Titz,

