„Nicht verstecken!“

Diagnose Krebs: Leena Molander und Dörthe Bräuner kennen das Gefühl, wenn der Arzt einem diese niederschmetternde Mitteilung macht.

2006 erkrankten die beiden Holmerinnen an Krebs. „Schnell merkten wir, dass wir uns mit anderen Betroffenen austauschen wollten“, so Dörthe Bräuner. „Wir waren DAS Gesprächsthema im Dorf, aber niemand hat direkt mit uns gesprochen, das macht einsam“, ergänzt Leena Molander. Die beiden Frauen machten aus ihrer Not eine Tugend. 2007 gründeten sie eine Selbsthilfegruppe. Daraus erwuchs der Verein „Kindesglück & Lebenskunst“ in Wedel.

„Unser Antrieb für den Aufbau des Vereins war, dass es Betroffene gibt, die keine große Familie haben, die sie unterstützt. Deswegen haben wir das Patenprojekt aufgebaut.“ Der Verein hilft heute Familien, in denen ein Elternteil schwer erkrankt ist.

Den Schwerpunkt bilden die Familienpaten. Rund acht Ehrenamtliche, darunter auch zwei Männer, gehen in die Familien und sind bei der Kinderbetreuung behilflich. Bräuner erklärt die Situation: „Da ist plötzlich keiner mehr, der liebevoll die Frühstücksbrote schmiert, der für Verabredungen am Nachmittag sorgt oder einfach da ist und zuhört.“ Molander sagt: „Häufig wenden sich Elternteile an uns, weil sie mitten in der Behandlung stecken – und körperlich am Ende sind“, so Bräuner.

Darunter leiden nicht nur die Eltern. „Die Kinder spüren natürlich, dass da was passiert. Für sie ist das oft deutlich, wenn Vater oder Mutter nicht mehr zur Arbeit geht und plötzlich die Haare verliert“, erzählt Molander betroffen.

„Plötzlich schmiert keiner mehr das Frühstücksbrot“