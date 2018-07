Klein und stets emsig

Familienrecht und Strafsachen, Erbrecht und Nachlassverfahren – allein von 346 Strafverfahren bis zum Ende des Jahres geht der Gerichtsdirektor Torsten Bartels aus. Im Zivilrecht müssen hochgerechnet, bis Ende 2018 voraussichtlich 665 Fälle von zwei Richtern bearbeitet werden. „Diese Zahlen können sich noch leicht veränderen“, sagt Bartels.

„Die Politik hat sich vor Jahren zu Sparmaßnahmen entschieden, so bleiben einige Planstellen unbesetzt“, sagt Bartels.

Der Direktor und Richter leitet seit 2012 Hamburgs kleinstes Amtsgericht. Der 63-jährige Jurist arbeitete bereits unter so unterschiedlichen Justizsenatoren wie Lora-Maria Peschel-Gutzeit (SPD) und Roger Kusch (CDU). Auch den grandios gescheiterten Richter und ehemaligen Innensenator Ronald Schill (Schill Partei) erlebte Bartels. Heute steht der Grüne Till Steffen an der Spitze der Justizbehörde.

Der Blankeneser Gerichtsdirektor hat also ganz unterschiedliche Reguierungen erlebt. Dabei kam ihm der besondere Status eines Richters zugute. „Sagen Sie nicht Beamter zu mir“, so Bartels halb scherzhaft. Tatsächlich ist ein Richter nur an Recht und Gesetz gebunden. Ein Anruf „von oben“ widerspräche dem. Das gilt auch für Fragen des Grundbuches und Versteigerungen. Entsprechend umfangreich sind die Bücher mit Gesetzestexten, die dicht an dicht auf dem Schreibtisch Bartels stehen.

Der reibungslose Ablauf des Gerichtsalltags bestätigt die energische Art des Richters. Die zeigt sich regelmäßig bei den Strafverfahren, die Bartels leitet. Während andere Richter eher ihre sozialpädagogische Seite präsentieren, dringt der Gerichtsdirektor auf eine stringente Prozessführung.

„Die Frustrationstoleranz in der Gesellschaft hat abgenommen“, umschreibt Bartels die zugenommene Gewalt auf Straßen und in Familien.